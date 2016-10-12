Роналдинью: "Я сохранял конкурентоспособность в последние годы"

Бывший полузащитник сборной Бразилии Роналдинью не согласен с мнением о том, что последние годы он провел на низком уровне. По словам игрока, ему удавалось успешно выступать во всех командах.

– Я всегда любил те команды, за которые играл, – цитирует Marca Роналдинью. – Был счастлив работать с мячом. Мне повезло, что почти все команды завоевали титулы, когда я за них играл. Начинал в "Гремиу" и победил, то же самое происходило в "ПСЖ", с "Барселоной" выиграл все, потом был "Милан", перешел в "Керетаро", с "Фламенго" семь месяцев не проигрывал, а с "Атлетику Минейру" взял Кубок Либертадорес. Думаю, что все это время я сохранял конкурентоспособность.