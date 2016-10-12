13:35 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Роналдинью: "Я бы отдал "Золотой мяч" Лионелю Месси"

0
0
0

Экс-полузащитник "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдинью, несмотря на сложность в выборе обладателя "Золотого мяча", отдал бы трофей нападающему каталонского клуба Лионелю Месси. По словам 36-летнего бразильца, число молодых талантливых футболистов в Аргентине растет из года в год.

- Все претенденты на "Золотой мяч" проделали хорошую работу, - цитирует AS Роналдинью. – В данной ситуации всегда сложно отдать кому-либо предпочтение. Но, по правде говоря, я бы отдал трофей Лионелю Месси.

В Аргентине сейчас есть много талантов, которые мне нравятся. Но считаю, что Бразилия также может похвастаться такими игроками. У них будет отличная карьера.

 

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Бессильная ярость крысы...

Путин добился от учителя ответа на вопрос о зарплате...

США готовы воевать открыто...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ