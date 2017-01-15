Роналдинью планирует вернуться в футбол в этом году

Роберто Де Ассис, агент экс-игрока "Барселоны" Роналдинью, сообщил, что бразилец в этом году планирует вернуться в игру. Последним клубом нападающего был "Фламнего", за который он прекратил выступления в 2015 году. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны "Атлетико Насьонала".

- Наш план - вернуться в футбол в этом году, - приводит Ovacion Digital слова Де Ассиса. - В 2016 году у нас была возможность путешествовать, посмотреть разные страны. Но сейчас Роналдинью снова хочет играть. Никакой конкретики пока нет, но думаю, что он подпишет контракт с командой, которая выступает в Кубке Либертадорес.