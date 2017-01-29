Роналдинью: "Не стану никогда тренером, потому что не могу смотреть все 90 минут игры"

Бразильский полузащитник Роналдинью признался, что не будет работать тренером после завершения карьеры. 36-летний хавбек станет специальным гостем на матче лиги 1 между "Монако" и "ПСЖ". Именно в парижском клубе он начинал свою европейскую карьеру.

– Я не могу смотреть все 90 минут игры – слишком переживаю, – цитирует Goal Роналдинью. – Хочется смотреть только лучшие моменты игры, голы. Поэтому и не стану никогда тренером.

Мне приятно вернуться в Париж. Я люблю "ПСЖ". Нет слов от того, как меня тут любят болельщики. Это очень приятно.