Роналдинью: "Не стану никогда тренером, потому что не могу смотреть все 90 минут игры"

Бразильский полузащитник Роналдинью признался, что не будет работать тренером после завершения карьеры. 36-летний хавбек станет специальным гостем на матче лиги 1 между "Монако" и "ПСЖ". Именно в парижском клубе он начинал свою европейскую карьеру.
– Я не могу смотреть все 90 минут игры – слишком переживаю, – цитирует Goal Роналдинью. – Хочется смотреть только лучшие моменты игры, голы. Поэтому и не стану никогда тренером.
Мне приятно вернуться в Париж. Я люблю "ПСЖ". Нет слов от того, как меня тут любят болельщики. Это очень приятно.
marksan
С твоим баблом, можно только предаваться созерцанию действительности, "мадам"!
14:24 29 января