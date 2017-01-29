11:38 29 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Роналдинью: "Не стану никогда тренером, потому что не могу смотреть все 90 минут игры"

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Бразильский полузащитник Роналдинью признался, что не будет работать тренером после завершения карьеры. 36-летний хавбек станет специальным гостем на матче лиги 1 между "Монако" и "ПСЖ". Именно в парижском клубе он начинал свою европейскую карьеру.

– Я не могу смотреть все 90 минут игры – слишком переживаю, – цитирует Goal Роналдинью. – Хочется смотреть только лучшие моменты игры, голы. Поэтому и не стану никогда тренером.

Мне приятно вернуться в Париж. Я люблю "ПСЖ". Нет слов от того, как меня тут любят болельщики. Это очень приятно.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

С твоим баблом, можно только предаваться созерцанию действительности, "мадам"!

14:24 29 января

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