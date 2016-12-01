Роналдинью и Рикельме могут возобновить карьеру в "Шапекоэнсе"

Обладатель "Золотого мяча"-2005 бразилец Роналдинью и экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Рикельме могут возобновить карьеру в бразильском "Шапекоэнсе". 29 ноября самолет с игроками "Шапекоэнсе" потерпел крушение на территории Колумбии. Погибли почти все футболисты и сотрудники клуба, за исключением защитников Алана Рушела и Элиу Нету, а также голкипера Жаксона. Еще один вратарь Данилу выжил в катастрофе, но скончался в больнице от полученных ран.

Клубы чемпионатов Бразилии и Аргентины уже выразили готовность помочь "Шапекоэнсе" и предоставить футболистов. Власти Бразилии также предложили гарантировать клубу место в серии A на ближайшие три сезона. В связи с трагедией многие матчи в мире начинались с минуты молчания, включая игры 16-го тура чемпионата России.

36-летний Роналдинью завершил карьеру в большом футболе в 2015-м после ухода из "Флуминенсе". В 2016 году он играл за индийский "Гоа" в мини-футбол. 38-летний Хуан Рикельме провел последний матч в 2014 году в "Архентинос Хуниорс".