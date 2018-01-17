00:10 | Футбол — "Пас из-за границы"

Роналдинью. Без слов, только видео

РОНАЛДИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
РОНАЛДИНЬЮ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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16 января чемпион мира-2002, обладатель "Золотого мяча"-2005 бразилец Роналдинью официально завершил карьеру. Многим болельщикам он запомнился феноменальным дриблингом, невероятными финтами и мастерским исполнением "стандартов".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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izorkin

Смотрел его гол Симену в прямом эфире. Волшебник, что говорить. Невозможно оторвать глаз от всех этих финтов.

03:34

Ж и в о й

Шикарный был футболист! Один только голешник Симэну за шиворот чего стоит! Роналдинью, благодарим тебя за яркую игру!

02:21

Nikko45

Вот ещё один из величайших футболистов мира завершил карьеру.Многие из нас будут помнить игру этого парня.Всё проходит...только грустно становится в такие моменты.

01:11