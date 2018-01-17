Роналдинью. Без слов, только видео

16 января чемпион мира-2002, обладатель "Золотого мяча"-2005 бразилец Роналдинью официально завершил карьеру. Многим болельщикам он запомнился феноменальным дриблингом, невероятными финтами и мастерским исполнением "стандартов".
16 января чемпион мира-2002, обладатель "Золотого мяча"-2005 бразилец Роналдинью официально завершил карьеру. Многим болельщикам он запомнился феноменальным дриблингом, невероятными финтами и мастерским исполнением "стандартов".
izorkin
Смотрел его гол Симену в прямом эфире. Волшебник, что говорить. Невозможно оторвать глаз от всех этих финтов.
03:34
Ж и в о й
Шикарный был футболист! Один только голешник Симэну за шиворот чего стоит! Роналдинью, благодарим тебя за яркую игру!
02:21
Nikko45
Вот ещё один из величайших футболистов мира завершил карьеру.Многие из нас будут помнить игру этого парня.Всё проходит...только грустно становится в такие моменты.
01:11