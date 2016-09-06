12:31 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Ромелу Лукаку: "Анри играет в приставку с игроками сборной Бельгии"

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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку рассказал, что новый тренер Тьерри Анри близок к игрокам. Также он отметил, что футболисты охотно ведут диалог с 39-летним французом.  

- Анри близок к игрокам, - цитирует Sun Лукаку. - Иногда он с нами пьет чай или играет в приставку. Тьерри много общается с нами, и это то, что нам нужно. Он хорош в общении и умеет слушать сам. Концентрация и трудолюбие являются его главными чертами. Хорошо, что он с нами. Могу заверить вас, что мы внимательно слушаем, когда он говорит. После поражения от Испании в течение двух часов разбирали игру, он указывал нам на ошибки, но это было здорово.

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