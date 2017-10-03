Ромарио: "Я забил 1000 голов. Роналду и Месси - нет"

Бывший нападающий сборной Бразилии Ромарио считает, что он превосходит Криштиану Роналду и Лионеля Месси в количестве забитых голов за карьеру. По мнению 51-летнего форварда, дойти до 1000 голов аргентинцу и португальцу будет сложно.

- Да, Роналду и Месси получили много "Золотых мячей", - приводит GloboEsporte слова Ромарио. - Но оставляя ложную скромность, могу вас заверить, что я забил больше, чем они. Вдвоем они побили мои цифры, но каждому будет очень сложно это сделать. Я забил 1000 голов. А они - нет.

На счету Ромарио 1003 гола. У Роналду 612 голов, у Месси - 579.