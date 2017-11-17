Ромарио и Бебето снова объединились, на этот раз в политике

Бывший дуэт нападающих сборной Бразилии Ромарио и Бебето будут теперь вместе работать в политике. Первый, являясь сенатором Рио-де-Жанейро, объявил, что второй присоединится к его политической партии, чтобы вместе работать над развитием штата и страны.

- Наша мечта сбудется, - приводит SBS слова Ромарио. - Вместе мы сможем восстановить Рио. Все, что вам нужно сделать, чтобы помочь, это присоединиться к нашей партии.

Ромарио уже сообщил, что в следующем году будет балатироваться в губернаторы штата Рио, а Бебето может заменить его в сенате.