"Рома" предлагала "Шапекоэнсе" провести товарищеский матч

Президент "Шапекоэнсе" Плинио Давид Де Невес сообщил, что "Рома" предлагала провести товарищеский матч после того, как 29 ноября минувшего года в авиакатастрофе погибли практически все члены бразильской команды. Напомним, что из 77 человек, которые находились на борту, погиб 71. В числе шестерых выживших три футболиста – вратарь Жаксон, защитники Алан Рушел и Нету. Голкиперу врачи ампутировали часть ноги.

- "Рома" предлагала сыграть товарищеский матч, но у нас очень плотный график, - цитирует Football Italia Де Невесе. - У нас почти каждую неделю по три игры.

Напомним, ранее появилась информация, что только "Барселона" помогла бразильскому клубу финансово после авиакатастрофы.