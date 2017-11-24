21:34 | Футбол — "Пас из-за границы"

Робинью, осужденный за изнасилование, не может быть экстрадирован в Италию

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Бывший нападающий "Милана" и "Манчестер Сити" Робинью, приговоренный к 9 годам тюремного заключения за совершение сексуального насилия, не может быть экстрадирован в Италию, сообщает Football Italia. Бразильское законодательство запрещает выдачу игрока, даже в том случае, если он признан виновным в преступлении.

Ранее сообщалось, что преступление произошло в январе 2013 года, когда 33-летний бразилец выступал за "россонери". Робинью и еще пять мужчин надругались над 22-летней женщиной из Албании в ночном клубе в Милане. На данный момент Робинью выступает за "Атлетику Минейро".

Робинью приговорен к 9 годам тюрьмы за сексуальное насилие//
Сексуальное нападение. Бывший форвард "Реала" и "Милана" – насильник?

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

А вот пусть насильников тоже насилуют. Какие-нибудь специальные адские паровые машины. Может тогда такое зверьё и научится свои хвостики из штанишек без причины не доставать.

22:09