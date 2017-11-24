Робинью намерен оспорить девятилетний срок за изнасилование

Представители бывшего нападающего "Милана" и "Реала"​ Робинью заявили, что будут оспаривать решение суда, который приговорил бразильца к 9 годам тюремного заключения за участие в групповом изнасиловании. На этой неделе итальянский суд признал виновным футболиста и еще пять мужчин в том, что они надругались над 22-летней девушкой из Албании в ночном клубе в Милане.

"Что касается информации об инциденте, произошедшем несколько лет назад, мы уже заявили, что Робинью отрицает все обвинения. Он вообще не участвовал в том эпизоде. Все юридические меры по обжалованию решения уже приняты", - говорится в заявлении на странице Робинью в Инстаграме.

Робинью приговорен к 9 годам тюрьмы за сексуальное насилие