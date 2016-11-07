Робин ван Перси: "Я очень благодарен всем за поддержку, в особенности докторам"

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси поблагодарил медицинский персонал и всех, кто поддержал его после того, как голландец повредил веко в матче 10-го тура чемпионата Турции против "Акхисара" (3:1). Игрок турецкой команды разместил соответствующее обращение на своей официальной странице в твиттере.

"Хотел бы сказать всем большое спасибо за поддержку, в особенности медицинскому персоналу, который оказался начеку и внимательнейшим образом следил за моим самочувствием. У меня диагностирован небольшой разрыв века. Утреннее обследование в больнице показало, что повода для серьезного беспокойства нет, все хорошо. От травм не застрахован никто, такое иногда случается в футболе.



Я очень доволен результатом встречи и итоговой победой. Теперь все наше внимание будет приковано к дерби", – говорится в сообщении на странице ван Перси в твиттере.

Напомним, что 33-летний голландец был доставлен в больницу после столкновения с соперником, в котором у него было разорвано веко левого глаза.