Робин ван Перси: "Открыт для любых предложений"

Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси не стал исключать, что в ближайшее время сменит команду. 33-летний голландец за свою карьеру выступал также за "Фейеноорд", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

- Я много путешествовал в последние годы. Сейчас я открыт для любых предложений, - цитирует Sky Sports ван Перси. - Играю за пределами в течение 13 лет, и чувствую себя хорошо и в Англии, и Турции. Дети? Они даже больше англичане, чем голландцы, потому что выросли в Англии. Придет время, и они получат право выбора, где они хотят жить.