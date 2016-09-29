10:16 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Робин ван Перси: "Открыт для любых предложений"

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Нападающий "Фенербахче" Робин ван Перси не стал исключать, что в ближайшее время сменит команду. 33-летний голландец за свою карьеру выступал также за "Фейеноорд", "Арсенал" и "Манчестер Юнайтед".

- Я много путешествовал в последние годы. Сейчас я открыт для любых предложений, - цитирует Sky Sports ван Перси. - Играю за пределами в течение 13 лет, и чувствую себя хорошо и в Англии, и Турции. Дети? Они даже больше англичане, чем голландцы, потому что выросли в Англии. Придет время, и они получат право выбора, где они хотят жить.

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