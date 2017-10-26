Роберто Мартинес: "Сборная Бельгии после жеребьевки начнет подготовку к чемпионату мира-2018"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рассчитывает должным образом подготовиться к чемпионату мира-2018. Бельгийцы уверенно вышли в финальную стадию мирового первенства, заняв первое место в своей группе отборочного турнира.

- Отборочный турнир чемпионата мира-2018 для сборной Бельгии прошел хорошо, - цитирует пресс-служба ФИФА Мартинеса. - Уровень концентрации и мотивации был очень высоким. Нашим следующим шагом будет жеребьевка, после которой сможем начать подготовку к чемпионату мира-2018. Самым трудным для меня будет выбрать 23 игрока из тех 28, которые играли во время отборочного турнира.

- Вы чувствуете, что можете справиться с давлением, которое, несомненно, будет расти перед чемпионатом мира-2018?

- Теперь команда стала довольно опытной. Нам повезло, что мы можем опираться на наш опыт. Чемпионат Европы-2016 был сложным, но мы многому научились, а ЧМ-2014 был фантастическим приключением. У нас есть игроки, которые играли в больших матчах с крупнейшими сборными. У нас впереди захватывающая задача. Очень важно иметь равновесие, когда вы готовитесь к большому турниру. Но нужна новая кровь, молодые игроки, которые смелы и полны энтузиазма.

- Чемпионат мира-2018 станет вашим первым крупным международным турниром. Как вы готовитесь?

- Бельгийская федерация футбола имеет большой опыт чемпионатов мира и располагает всеми ресурсами, необходимыми для подготовки команды к соревнованиям такого масштаба. Со своей стороны, я наблюдал за несколькими странами на крупных соревнованиях в течение последних нескольких лет и сравнивал их с Бельгией, чтобы найти лучший ментальный подход.