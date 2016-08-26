Роберто Мартинес: "Опыт и знания Анри помогут сборной Бельгии"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес рад, что в его тренерский штаб вошел экс-форвард сборной Франции Тьерри Анри​. Также он отметил, что подход 39-летнего француза к работе будет отличаться от других тренеров.

- Опыт Анри и его знания о премьер-лиге, где играют многие из наших игроков, поможет сборной Бельгии, - цитирует L'Equipe Мартинеса. - Его подход к работе будет полностью отличаться от наших сотрудников. Анри - это значимая фигура, но его было нетрудно убедить, так как он был заинтересован в работе с нами. Тьерри поможет нашим игрокам стать лучше и вести себя, как команда.