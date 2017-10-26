Роберто Мартинес: "Анри играет огромную роль в сборной Бельгии"

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес доволен работой с Тьерри Анри. Экс-игрок сборной Франции вошел в тренерский штаб сборной Бельгии в августе прошлого года.

- Анри играет огромную роль, - цитирует пресс-служба ФИФА Мартинеса. - Качество его работы удивительно. Он так же требователен, как и когда был игроком, и именно это качество сделало его одним из лучших игроков в мире. У него есть опыт победы в чемпионате мира, что для нас бесценно, потому что у нас есть некоторые психологические барьеры. В сборной вам не удается много времени проводить с игроками, но Анри помогает нам максимально полезно использовать время. Если вы нападающий, например, то можете поговорить с ним о вашем движении в штрафной, что является огромным плюсом.

Тьерри Анри вошел в тренерский штаб сборной Бельгии