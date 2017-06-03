Роберто Карлос: "Я до сих пор не знаю, как забил Франции"

Сегодня исполнилось ровно 20 лет легендарному голу защитника сборной Бразилии Роберто Карлоса в матче с Францией (1:1). В стартовой игре товарищеского турнира "Турне де Франс" Роберто Карлос исполнил штрафной, после которого мяч полетел по сумасшедшей траектории и влетел в ворота Фабьена Бартеза.

- Честно говоря, до сих пор я не знаю, как это сделал, - цитирует ESPN Роберто Карлоса. - Это был красивый гол. Для него понадобилось множество тренировок и усердная работа. Но она в итоге окупилась - я забил такой классный гол, что является для меня особенным моментом.