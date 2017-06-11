Роберто Карлос: "Категорически отвергаю безответственные обвинения ARD"

Бывший защитник "Анжи" Роберто Карлос категорически опроверг обвинения журналиста телеканала ARD Хайо Зеппельта. Бразилец стал фигурантом нового фильма о допинге. В ленте сообщается, что экс-защитник "Анжи" был пациентом бразильского врача Жулиу Сезара Алвеса, который использовал допинг. В руки ARD попало более 200 документов с доказательством вины доктора. В одном из видеофрагментов Алвес сказал, что "когда Роберто Карлосу было 15 лет, я сделал его таким, каким он есть сейчас". На этом основании Зеппельт делает вывод, что футболист применял запрещенные вещества.

– Я категорически отвергаю безответственные обвинения немецкого канала ARD и подчеркиваю, что никогда не использовал никаких веществ, которые давали бы мне преимущество перед коллегами на поле, – написал на своей странице в Фэйсбук Карлос. – В этом сюжете фигурирует имя врача, которого я не знал никогда в жизни, и я уже привлек юристов для того, чтобы начать дело. Мы потребуем, чтобы канал доказал перед судьей и обществом свои обвинения.

В фильме в крайне расплывчатой форме утверждается, что меня "видели" в клинике этого доктора в июле 2002 года, когда я вернулся в Бразилию после победы на чемпионате мира. Я посетил столицу, где поучаствовал в мероприятиях и церемониях, и улетел в Мадрид, не имея возможности быть в Пирасикабе. К тому же в репортаже нет никаких доказательств того, что я причастен к этому делу.

На протяжении всей карьеры я всегда отстаивал честность и преданность игре. Эти ложные обвинения в мой адрес полностью противоречат тому, во что я верю. Более чем за 20 лет карьеры у меня ни разу не было положительных результатов допинг-теста.

Я играл в девяти клубах в Бразилии, Италии, Испании, Турции, России, Индии и, конечно, за сборную Бразилии. Я участвовал в двух чемпионатах мира, меня проверяли через каждую неделю. Если бы я использовал какие-либо запрещенные препараты, это было бы установлено.