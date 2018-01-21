Роберт Евдокимов: "В чемпионате Казахстана свои принципы и правила игры"

Известный российский тренер, ранее возглавлявший "Оренбург" и "Тобол", Роберт Евдокимов в интервью "СЭ" рассказал, почему покинул костанийский клуб.

– Прекратили сотрудничество с костанайским клубом, потому что контракт изначально был подписан по системе "полгода плюс один", – отметил Евдокимов. – С одной стороны, мы не выполнили задачу занять четвертое место. Когда приехали, отрыв до него был шесть очков, а в итоге не хватило одного. Кто знает, оставалось продержаться всего 30 секунд.

– Что помешало добиться цели?

– К сожалению, я принял команду в июле – после завершения трансферного окна, в которое из "Тобола" ушли 8 человек. Команда была недоукомплектованная – работал с теми, кто был. Некоторые футболист и даже легионеры не соответствовали даже уровню чемпионата Казахстана.

– Как прокомментируете заявление руководства клуба о том, что с вами не договорились по финансовой стороне вопроса?

– Это не соответствует действительности. Никакого предложения мы не получали. По окончании контракта мы получили трудовые книжки и разъехались по домам. От руководства клуба и главы региона не было реакции.

– Сложности в казахстанской лиге возникли у Петрушина и Газзаева-младшего.

– И у Грозного в "Иртыше". В этом чемпионате свои принципы и правила игры, и мы под них не подходим. В "Тоболе" все зависело от акима области, который решил прекратить сотрудничество с нашим штабом, и мы вернулись в Россию. (Евгений БЕЛОУСОВ)