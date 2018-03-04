Робби Кин стал играющим тренером индийского клуба

"Атлетико де Калькутта​" объявил о смене главного тренера. До конца сезона играющим тренером команды будет нападающий Робби Кин. 37-летний ирландец выведет сегодня команду на поле в новом статусе в матче против "Норт Ист Юнайтед". Ранее главным тренером "Атлетико де Калькутта" являлся Эшли Вествуд.

Напомним, Кин с начала этого сезона в Индии выступает за "Атлетико де Калькутта". На его счету 4 гола в 7 матчах.