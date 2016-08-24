18:58 24 августа | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Робби Кин объявил о завершении карьеры в сборной

0
0
0

Нападающий сборной Ирландии и "Лос-Анджелес Гэлакси" Робби Кин объявил о завершение карьеры в национальной команде. Последним в составе сборной Ирландии для 36-летнего форварда станет товарищеская игра с Оманом 31 августа. Всего Кин провел в составе сборной 145 матчей и с 67 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории команды.

– Это было отличное путешествие для меня – я играл в национальной команде более 18 лет начиная с 1998 года. Я наслаждался этим приключением от и до, – цитирует The Irish Sun Кина.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ