Робби Кин объявил о завершении карьеры в сборной

Нападающий сборной Ирландии и "Лос-Анджелес Гэлакси" Робби Кин объявил о завершение карьеры в национальной команде. Последним в составе сборной Ирландии для 36-летнего форварда станет товарищеская игра с Оманом 31 августа. Всего Кин провел в составе сборной 145 матчей и с 67 забитыми мячами является лучшим бомбардиром в истории команды.

– Это было отличное путешествие для меня – я играл в национальной команде более 18 лет начиная с 1998 года. Я наслаждался этим приключением от и до, – цитирует The Irish Sun Кина.