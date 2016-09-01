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Робби Кин: "Наслаждался каждой минутой в сборной на протяжении всех 18 лет"

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Нападающий Робби Кин попрощался с болельщиками сборной Ирландии после прощального матча в составе команды. Кин завершил международную карьеру после товарищеской игры с Оманом (4:0), в которой он забил свой 68-й гол за сборную в 146 матчах.

– Это было сложно, вечер очень эмоциональный для меня, – цитирует ВВС Кина. – Хочу поблагодарить все, кто поддерживал меня. Я наслаждался каждой минутой в сборной на протяжении всех 18 лет, что я был с ней. Рад, что закончил карьеру в сборной голом. Теперь буду следить за командой в качестве болельщика.

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