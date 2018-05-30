Роббен переоделся в статую Кройфа. Фото

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен превратился в статую Йохана Кройфа в рамках мероприятия "Голландия против рака". 34-летний голландец, облаченный в парик и покрашенный в серебряную краску, позировал рядом с настоящими статуями.

Трехкратный обладатель "Золотого мяча" Йохан Кройф трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов в составе "Аякса". 24 марта 2016 года он скончался от рака легких.