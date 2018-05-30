23:29 30 мая | Футбол — "Пас из-за границы"

Роббен переоделся в статую Кройфа. Фото


Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен превратился в статую Йохана Кройфа в рамках мероприятия "Голландия против рака". 34-летний голландец, облаченный в парик и покрашенный в серебряную краску, позировал рядом с настоящими статуями.

Трехкратный обладатель "Золотого мяча" Йохан Кройф трижды становился обладателем Кубка европейских чемпионов в составе "Аякса". 24 марта 2016 года он скончался от рака легких. 

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