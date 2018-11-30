"Ривер Плейт" наказан двумя матчами без зрителей за беспорядки перед финалом Кубка Либертадорес

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) наказала "Ривер Плейт" за беспорядки, устроенные болельщиками перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес против "Бока Хуниорс"​. Аргентинский клуб проведет 2 домашних матча без зрителей, а также будет оштрафован на 400 тысяч долларов. Наказание вступит в силу с 2019 года.

Напомним, первая игра финала Кубка Либертадорес, состоявшаяся 11 ноября, завершилась со счетом 2:2. Ответный матч должен был пройти 24 ноября. Встреча не состоялась из-за того, что фанаты "Ривер Плейта" забросали камнями автобус с игроками "Бока Хуниорс", в результате чего пострадали несколько футболистов. Она была перенесена на неопределенную дату.