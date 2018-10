Ривалдо поздравил Пеле с днем рождения

Hoje é aniversário do Rei do Futebol. Que Deus te abençoe, com muita saúde, paz e amor. Gostaria de dizer @pelé que para mim foi uma honra ter jogado com esta camisa 10, muita responsabilidade mas tentei honrar da melhor forma possível.

Valeu✌🏾 feliz aniversário 🎁🎂🎉🎈 pic.twitter.com/4AkOXyY31S