Ринат Дасаев выберет лучшего вратаря года ФИФА

Стал известен список экспертов, которые определят лауреатов наград ФИФА по итогам сезона-2017/18. Лучшего голкипера года, в числе прочих, будет определять бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев. В 1988 году он сам назывался лучшим вратарем мира по версии МФФИИС.

Полностью состав экспертов выглядит следующим образом: Алессандро Альтобелли (Италия), Витор Баия (Португалия), Гордон Бэнкс (Англия), Хорхе Кампос (Мексика), Ринат Дасаев (Россия), Диего Форлан (Уругвай), Рене Игита (Колумбия), Петер Шмайхель (Дания), Марк Шварцер (Австралия).

Лучший гол года выберут Пабло Аймар (Аргентина), Икер Касильяс (Испания), Мирослав Клозе (Германия), Алекс Скотт (Англия), Алине Пеллегрино (Бразилия), Давид Трезеге (Франция), Марко ван Бастен (Голландия).

Победителя в номинации "болельщики года" определят Кафу (Бразилия), Кристиан Карамбе (Франция), Бора Милутинович (Сербия), Лукас Радебе (ЮАР), Омаре Сава (Япония) и Линдсей Тарпли-Сноу (США).