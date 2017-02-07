Ринат Билялетдинов: "Рано говорить о том, что возглавлю юрмальский "Спартак"

Российский тренер Ринат Билялетдинов рассказал, что находится в Латвии по приглашению друзей из юрмальского "Спартака". Специалист не исключил, что может возглавить команду, но говорить о конкретике пока рано. Напомним, что последним местом работы 59-летнего специалиста был "Рубин", который он покинул в 2015 году.

– В Латвии я уже дней 10, смотрю на местный футбол, подмечаю для себя какие-то моменты, – отметил Билялетдинов. – Приехал по приглашению друзей из юрмальского "Спартака". Возглавить команду? Пока рано об этом говорить. Чтобы договориться, необходимо согласие двух сторон.

Мне интересно наблюдать за футболом в других странах. Я и в Грузию с удовольствием поехал бы, и в Армению, и в Азербайджан. Интересно сравнить с российским футболом. (Сергей АСТАХОВ)