21:29 7 февраля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Ринат Билялетдинов: "Рано говорить о том, что возглавлю юрмальский "Спартак"

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Российский тренер Ринат Билялетдинов рассказал, что находится в Латвии по приглашению друзей из юрмальского "Спартака". Специалист не исключил, что может возглавить команду, но говорить о конкретике пока рано. Напомним, что последним местом работы 59-летнего специалиста был "Рубин", который он покинул в 2015 году.

– В Латвии я уже дней 10, смотрю на местный футбол, подмечаю для себя какие-то моменты, – отметил Билялетдинов. – Приехал по приглашению друзей из юрмальского "Спартака". Возглавить команду? Пока рано об этом говорить. Чтобы договориться, необходимо согласие двух сторон.

Мне интересно наблюдать за футболом в других странах. Я и в Грузию с удовольствием поехал бы, и в Армению, и в Азербайджан. Интересно сравнить с российским футболом. (Сергей АСТАХОВ)

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баламошка

Юрма-а-ла! Ю-ю-рма-а-ла!

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