Рикарду Куарежма: "Когда приму решение завершить карьеру, то сделаю это с высоко поднятой головой"

Вингер "Бешикташа" Рикарду Куарежма в интервью пресс-службе УЕФА признался, что ни о чем не жалеет в своей карьере. Также 34-летний португалец отметил, что из-за критиков футболистам приходится непросто.

- Вы поиграли за ряд топ-клубов, в вашей карьере были и взлеты, и падения. Что вы чувствуете, когда оглядываетесь назад?

- Счастье. Чувствую себя счастливым, потому что имел возможность играть за топ-клубы бок о бок с великими футболистами - настоящими суперзвездами. Продолжу делать свою работу. Когда я все-таки приму решение завершить карьеру, то сделаю это с высоко поднятой головой.

Я всегда целиком отдавался футболу, потому что обязан футболу всем, что имею в своей жизни. Я на самом деле очень люблю то, чем занимаюсь. Хотя мир футбола непрост, в нем всегда находятся люди, которые хотят тебе помешать. Есть и другие - они говорят, что разбираются в футболе, идут на телевидение, критикуют игроков, что-то выдумывают и высасывают из пальца, а нам, профессионалам, приходится с этим жить.