10:13 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Рикарду Карвалью может продолжить карьеру в Китае

0
0
0

Бывший защитник "Монако", "Реала" и "Челси" Рикарду Карвалью этой зимой может перебраться в Китай. Как утверждает Record, 38-летний чемпион Европы-2016 тренируется в составе "Шанхай Шанган" и в ближайшее время может подписать однолетний контракт с китайским клубом. Напомним, футболист с лета является свободным агентом после ухода из "Монако".

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ