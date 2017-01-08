Рикарду Карвалью может продолжить карьеру в Китае

Бывший защитник "Монако", "Реала" и "Челси" Рикарду Карвалью этой зимой может перебраться в Китай. Как утверждает Record, 38-летний чемпион Европы-2016 тренируется в составе "Шанхай Шанган" и в ближайшее время может подписать однолетний контракт с китайским клубом. Напомним, футболист с лета является свободным агентом после ухода из "Монако".

Former Chelsea defender Ricardo Carvalho (38) appeared at training camp of Shanghai SIPG in Doha. pic.twitter.com/5bxe1PxEQR – TransferMarkt China (@asaikana) 7 января 2017 г.