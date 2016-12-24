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Ригобер Сонг: "Когда вышел из комы, весил 60 кг!"

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Известный в прошлом камерунский полузащитник Ригобер Сонг считает, что его выздоровление можно считать чудом. Он перенес в начале октября инсульт и кому, однако смог восстановиться практически без осложнений.

– Я далеко продвинулся на сегодняшний день, – цитирует L’Equipe Сонга. – Когда вышел из комы, весил 60 кг! Как физически мне удалось достичь нынешнего состояния? Реабилитируясь, я хочу помочь и другим пострадавшим от этого, поскольку знаю, что это такое. Я пытаюсь приободрить других, поскольку со мной случилось чудо. Это было странное ощущение – оказаться под прицелом камер после операции.

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