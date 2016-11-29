РФС выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Колумбии. В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина произошла авиакатастрофа. На борту авиалайнера находилась бразильская команда "Шапекоэнсе", летевшая на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ".

Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Колумбии pic.twitter.com/SHZaB6WYgQ – РФС (@official_rfs) 29 November 2016