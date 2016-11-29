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РФС выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Колумбии

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РФС выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Колумбии. В ночь с понедельника на вторник по московскому времени в Колумбии недалеко от аэропорта Медельина произошла авиакатастрофа. На борту авиалайнера находилась бразильская команда "Шапекоэнсе", летевшая на финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ".

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