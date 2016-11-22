13:53 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

РФС одобрил кандидатуру Мутко в качестве кандидата в Совет ФИФА

0
0
0
2

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович подчеркнул, что кандидатура Виталия Мутко, который является вице-премьером РФ, президентом РФС, одобрена в качестве кандидата в Совет ФИФА, предает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

В 2009 году Мутко был избран в исполком ФИФА как один из представителей от УЕФА. В 2013-м он был переизбран еще на четыре года.

- В Совет ФИФА от России выдвинут Виталий Мутко, - сказал Гершкович. - Комитет по этике РФС возглавил Семен Андреев. Вице-президенты РФС еще не назначены.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Инквизитор 2013-9

Герш лизнул, а сборной пипец..... Спасибо мутко, спасибо.

14:16

abs68

в России людей мало, три должности совмещает, как же мается бедный, все для людей, все для народа, совсем не жалеет себя

14:14

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ