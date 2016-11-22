РФС одобрил кандидатуру Мутко в качестве кандидата в Совет ФИФА

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович подчеркнул, что кандидатура Виталия Мутко, который является вице-премьером РФ, президентом РФС, одобрена в качестве кандидата в Совет ФИФА, предает из Дома футбола корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.
В 2009 году Мутко был избран в исполком ФИФА как один из представителей от УЕФА. В 2013-м он был переизбран еще на четыре года.
- В Совет ФИФА от России выдвинут Виталий Мутко, - сказал Гершкович. - Комитет по этике РФС возглавил Семен Андреев. Вице-президенты РФС еще не назначены.
Инквизитор 2013-9
Герш лизнул, а сборной пипец..... Спасибо мутко, спасибо.
14:16
abs68
в России людей мало, три должности совмещает, как же мается бедный, все для людей, все для народа, совсем не жалеет себя
14:14