"Рейнджерс" шокирован дисквалификацией Бруну Алвеша на 2 матча

Дисциплинарный комитет чемпионата Шотландии дисквалифицировал защитника "Рейнджерс" Бруну Алвеша на 2 матча. Бывший игрок "Зенита" совершил жестокий подкат в концовке матча Кубка Шотландии против "Мотеруэлла". "Рейнджерс" остался недоволен таким решением, поскольку в одном из моментов также Райан Боумен сломал нос Фабио Кардосо, но не получил наказания.

- Нас просят верить в то, что только один игрок был виновен в насильственном поведении в воскресной игре? "Рейнджерс" потрясен этим решением, - отметил в интервью AFP представитель клуба. - В сознании всех добросовестных людей это решение будет считаться лишенным доверия и баланса. "Рейнджерс" не ищут оправдания поражению. Мы не стремимся персонализировать нашу критику. Однако у нас есть несколько игроков, которые получили травмы, в том числе одну серьезную. Тем не менее, наказан был только наш игрок.