"Рейнджерс" нелепо упустил победу: удаление, незабитый пенальти и пропущенный гол за 30 секунд

"Рейнджерс" упустил победу в добавленное время матча чемпионата Шотландии против "Килмарнока" (1:1). На четвертой добавленной минуте игрок клуба из Глазго Райан Джек повздорил с футболистом соперников и получил прямую красную карточку. Примечательно, что произошло это непосредственно перед исполнением футболистами "Рейнджерс" пенальти. После этого Даниэль Кандеяш не реализовал 11-метровый удар, а в ответной атаке игрок "Килмарнока" Крис Берк, ранее выступавший за "Рейнджерс", сравнял счет.

Удаление, незабитый пенальти и гол Берка уместились приблизительно в 30 секунд.