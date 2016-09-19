13:15 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Рейнджерс" дисквалифицировал Бартона на 3 недели

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"Рейнджерс" принял решение отстранить полузащитника Джоуи Бартона от тренировок на три недели за конфликт после матча чемпионата Шотландии против "Селтика"​ (1:5). У футболистов произошел неприятный разговор на тренировке, зачинщиком которого стал 34-летний англичанин.

- Главный тренер Марк Уорбертон и руководство клуба считают, что требуется время для того, чтобы игрок и клуб оценили все, что произошло, - говорится в заявлении на сайте "Рейнджерс". - Больше ни одна из сторон не будет делать какие-либо заявления или комментарии по этому вопросу.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

ох уж этот Бартон.

13:21

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