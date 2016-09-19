"Рейнджерс" дисквалифицировал Бартона на 3 недели

"Рейнджерс" принял решение отстранить полузащитника Джоуи Бартона от тренировок на три недели за конфликт после матча чемпионата Шотландии против "Селтика"​ (1:5). У футболистов произошел неприятный разговор на тренировке, зачинщиком которого стал 34-летний англичанин.

- Главный тренер Марк Уорбертон и руководство клуба считают, что требуется время для того, чтобы игрок и клуб оценили все, что произошло, - говорится в заявлении на сайте "Рейнджерс". - Больше ни одна из сторон не будет делать какие-либо заявления или комментарии по этому вопросу.