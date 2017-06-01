Ребров покинул киевское "Динамо"

Сергей Ребров покинул пост главного тренера киевского "Динамо". Об этом специалист сообщил на пресс-конференции после матча заключительного тура чемпионата Украины с "Черноморцем" (2:1). Столичная команда под руководством Реброва дважды выигрывала чемпионат и Кубок Украины, а также один раз Суперкубок страны. В этом сезоне "Динамо" финишировали на втором месте.

– Вы уже определились со своим будущим?

– Конечно, мы определились с Игорем Михайловичем еще после нашего разговора. Сейчас, конечно, нужно сказать всем об этом. Я не буду пересказывать весь разговор. Мы пожали друг другу руки и решили дальше не продолжать наше сотрудничество. Только что я поблагодарил команду в раздевалке. Конечно, я благодарен президенту, который дал мне этот шанс работать в великом клубе. Я благодарен всем болельщикам, которые поддерживали в любую минуту и меня, и команду. Как во время побед, так и во время горести они приходили на стадион – я им за это благодарен. И благодарен всей команде, которая работала со мной. Я пожелал всем удачи. Следующий сезон будет еще сложнее, и ребятам самим нужно к нему готовиться. Теперь уже как болельщик я буду, как и все, поддерживать эту команду.