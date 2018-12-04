"Реал" вышел в лидеры по числу игроков-обладателей "Золотого мяча"

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал седьмым футболистом "Реала", выигравшим "Золотой мяч". Ранее это удавалось Альфредо Ди Стефано (1957, 1959), Раймону Копа (1958), Луишу Фигу (2000), Роналдо (2002), Фабио Каннаваро (2006) и Криштиану Роналду (2013, 2014, 2016, 2017). Отметим, что Фигу, Роналдо и Каннаваро перешли в "Реал" по ходу сезона.

Благодаря победе Модрича, "Реал" вышел в единоличные лидеры по числу игроков-обладателей трофея. По шесть футболистов представляли "Барселону", "Ювентус" и "Милан".

По общему числу завоеванных "Золотых мячей" "Реал" также вышел в лидеры, сравнявшись с "Барселоной" (по 11).

Хорватия впервые в истории получила обладателя "Золотого мяча". Ранее ближе всех к награде подобрался Давор Шукер в 1998 году. Лучший бомбардир ЧМ-1998 занял второе место в голосовании, уступив только Зинедину Зидану.