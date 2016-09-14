Райнхард Гриндель: "Рад победе Чеферина на выборах президента УЕФА"

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель доволен победой Александера Чеферина на выборах президента УЕФА. Словенец одержал победу на сегодняшних выборах, набрав 42 голоса против 13 у соперника Михаэла ван Прага.

- Это хороший результат, - цитирует AFP Гринделя. - Не сомневаюсь, что Чеферин имеет большую поддержку всех национальных ассоциаций. Человека красят поступки, а не слова. Я очень рад его четкой приверженности грамотному управлению, соблюдению всех норм и устойчивому развитию. Его победа важна для DFB.