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Райнхард Гриндель: "Рад победе Чеферина на выборах президента УЕФА"

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Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель доволен победой Александера Чеферина на выборах президента УЕФА. Словенец одержал победу на сегодняшних выборах, набрав 42 голоса против 13 у соперника Михаэла ван Прага.

- Это хороший результат, - цитирует AFP Гринделя. - Не сомневаюсь, что Чеферин имеет большую поддержку всех национальных ассоциаций. Человека красят поступки, а не слова. Я очень рад его четкой приверженности грамотному управлению, соблюдению всех норм и устойчивому развитию. Его победа важна для DFB.

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