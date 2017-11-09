Раймон Доменек: "Матерацци - лучший игрок финала чемпионата мира-2006"

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек заявил, что итальянский защитник Марко Матерацци был лучшим игроком финала чемпионата мира-2006. Итальянцы обыграли французов, а Матерацци спровоцировал лидера французской команды Зинедина Зидана на удаление.

- Кто лучшие три игрока, с которыми я встречался в карьере? Это сложный вопрос... Наверное, Буффон, Криштиану Роналду и Хавьер Савиола, - цитирует Gazzetta dello Sport Доменека. - Если говорить о финале чемпионата мира-2006, то Матерацци. Он забил и выгнал Зидана

"Спасибо, мистер Доменек", - написал по-французски на своей странице в Инстаграме Матерацци.