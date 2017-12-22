Райцигер стал и.о. главного тренера "Аякса"

Наставник молодежного состава "Аякса" Михаэль Райцигер стал исполняющим обязанности главного тренера команды, сообщает официальный сайт амстердамцев. Его место в "молодежке" занял Винстон Богард, ранее занимавший пост ассистента.

Напомним, 21 декабря руководитство "Аякса" приняло решение расторгнуть контракты с главным тренером Марселем Кайзером и еще помощниками Хенни Спийкерманом и Деннисом Бергкампом. Боссы голландского клуба пошли на такой шаг из-за того, что не были уверены в перспективах команды под руководством этих тренеров.

После 17 туров чемпионата Голландии команда идет на втором месте, отставая от "ПСВ" на пять очков. В Кубке страны "Аякс" проиграл "Твенте" на стадии 1/8 финала. В Лиге Европы амстердамцы не смогли отобраться для участия в групповом этапе, проиграв по сумме двух матчей раунда плей-офф "Русенборгу".