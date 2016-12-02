14:03 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Раньери, Сантуш и Зидан – претенденты на звание тренера года по версии ФИФА

Тройка финалистов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА. Фото fifa.com
Тройка финалистов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА. Фото fifa.com
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ФИФА назвала тройку финалистов на звание лучшего тренера года у мужчин. В нее вошли Клаудио Раньери (Италия/"Лестер"), Фернанду Сантуш (Португалия/сборная Португалии) и Зинедин Зидан (Франция/"Реал").

В десятке номинантов также были: Крис Коулман (Уэльс/сборная Уэльса), Дидье Дешам(Франция/сборная Франции), Хосеп Гвардьола (Испания/"Бавария"/"Манчестер Сити"), Юрген Клопп (Германия/"Ливерпуль"), Луис Энрике (Испания/"Барселона"), Маурисио Покеттино (Аргентина/"Тоттенхэм"), Диего Симеоне (Аргентина/"Атлетико").

Голосование по определению лучших игроков (с этого года ФИФА вручает приз лучшему игроку года отдельно от журнала France Football) и тренеров у мужчин и женщин завершилось в полночь 22 ноября. ФИФА изменила процедуру выборов, подключив к голосованию болельщиков. Рядовые любители футбола могли зарегистрироваться на официальном сайте ФИФА и определить тройки лучших в каждой из четырех номинаций. В совокупном очковом выражении голоса болельщиков составят одну четверть, то есть будут весить столько же, сколько голоса капитанов, тренеров и журналистов из более чем двухсот государств – членов ФИФА.

Вручение призов пройдет в рамках гала-вечера ФИФА в Цюрихе 9 января 2017 года. Тогда же будет награжден обладатель приза ФИФА за "честную игру" и определена команда года по версии профсоюза игроков ФИФПро.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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BATAMAN

Если Реал обыграет Барсу, то точно Зидан будет.

14:41

shpasic

а как же тренер из соседнего двора одной нефутбольной страны?!

14:24

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