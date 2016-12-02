Раньери, Сантуш и Зидан – претенденты на звание тренера года по версии ФИФА

ФИФА назвала тройку финалистов на звание лучшего тренера года у мужчин. В нее вошли Клаудио Раньери (Италия/"Лестер"), Фернанду Сантуш (Португалия/сборная Португалии) и Зинедин Зидан (Франция/"Реал").

В десятке номинантов также были: Крис Коулман (Уэльс/сборная Уэльса), Дидье Дешам(Франция/сборная Франции), Хосеп Гвардьола (Испания/"Бавария"/"Манчестер Сити"), Юрген Клопп (Германия/"Ливерпуль"), Луис Энрике (Испания/"Барселона"), Маурисио Покеттино (Аргентина/"Тоттенхэм"), Диего Симеоне (Аргентина/"Атлетико").

Голосование по определению лучших игроков (с этого года ФИФА вручает приз лучшему игроку года отдельно от журнала France Football) и тренеров у мужчин и женщин завершилось в полночь 22 ноября. ФИФА изменила процедуру выборов, подключив к голосованию болельщиков. Рядовые любители футбола могли зарегистрироваться на официальном сайте ФИФА и определить тройки лучших в каждой из четырех номинаций. В совокупном очковом выражении голоса болельщиков составят одну четверть, то есть будут весить столько же, сколько голоса капитанов, тренеров и журналистов из более чем двухсот государств – членов ФИФА.

Вручение призов пройдет в рамках гала-вечера ФИФА в Цюрихе 9 января 2017 года. Тогда же будет награжден обладатель приза ФИФА за "честную игру" и определена команда года по версии профсоюза игроков ФИФПро.