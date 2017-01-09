Раньери - лучший тренер 2016 года по версии ФИФА

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери был назван лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА. В сезоне-2015/16 итальянский специалист привел свою команду к победе в чемпионате Англии. Награду победителю на гала-вечере вручил легендарный Диего Марадона.

Итальянец в тройке финалистов опередил главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, выигравшего Лигу чемпионов, и наставника сборной Португалии Фернанду Сантуш, ставшего победителем чемпионата Европы-2016.