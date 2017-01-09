Раньери - лучший тренер 2016 года по версии ФИФА

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери был назван лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА. В сезоне-2015/16 итальянский специалист привел свою команду к победе в чемпионате Англии. Награду победителю на гала-вечере вручил легендарный Диего Марадона.
Итальянец в тройке финалистов опередил главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, выигравшего Лигу чемпионов, и наставника сборной Португалии Фернанду Сантуш, ставшего победителем чемпионата Европы-2016.
Congratulations, Claudio Ranieri!– FIFA.com (@FIFAcom) 9 января 2017 г.
Winner of #TheBest FIFA Men's Coach 2016 🏆https://t.co/LO8lWBKxpn pic.twitter.com/8czujwPzIz
Фуля
Во как! А я думал, что Слуцкий.
21:47