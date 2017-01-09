21:24 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Раньери - лучший тренер 2016 года по версии ФИФА

0
0
0
1

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери был назван лучшим тренером 2016 года по версии ФИФА. В сезоне-2015/16 итальянский специалист привел свою команду к победе в чемпионате Англии. Награду победителю на гала-вечере вручил легендарный Диего Марадона.

Итальянец в тройке финалистов опередил главного тренера "Реала" Зинедина Зидана, выигравшего Лигу чемпионов, и наставника сборной Португалии Фернанду Сантуш, ставшего победителем чемпионата Европы-2016.

0
0
0
1
Материалы сюжета: Лучшие в 2016 году по версии ФИФА
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Фуля

Во как! А я думал, что Слуцкий.

21:47

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ