 Рамос - Касильясу: "Тебе уже 36, а выглядишь моложе, чем когда бы то ни было". ФУТБОЛ - "Пас из-за границы". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:35 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Рамос - Касильясу: "Тебе уже 36, а выглядишь моложе, чем когда бы то ни было"

0
0
0
0

Капитан "Реала" Серхио Рамос поздравил с днем рождения вратаря "Порту" Икера Касильяса. Сегодня экс-голкиперу "Королевского клуба" исполнилось 36 лет.

– Тебе уже 36, а выглядишь моложе, чем когда бы то ни было, – написал на своей странице в Твиттере Рамос. – Прекрасная физическая форма, сезон, полный невероятных сейвов. Люблю тебя. С днем рождения!

0
0
0
0
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий