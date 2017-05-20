Рамос - Касильясу: "Тебе уже 36, а выглядишь моложе, чем когда бы то ни было"

Капитан "Реала" Серхио Рамос поздравил с днем рождения вратаря "Порту" Икера Касильяса. Сегодня экс-голкиперу "Королевского клуба" исполнилось 36 лет.

– Тебе уже 36, а выглядишь моложе, чем когда бы то ни было, – написал на своей странице в Твиттере Рамос. – Прекрасная физическая форма, сезон, полный невероятных сейвов. Люблю тебя. С днем рождения!