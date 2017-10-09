Рафаэль Варан: "Зидан в сборной Франции? Почему бы и нет?"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан считает, что главный тренер мадридцев Зинедин Зидан смог бы возглавить сборную Франции. Он также добавил, что Зидан в чем-то похож на нынешнего наставника французской команды Дидье Дешама.

– Зидан? Почему бы и нет? Ведь он отлично справляется со своими обязанностями, – приводит Marca слова Варана. – Зидан уже показал свои профессиональные качества как тренер. Он также был великим футболистом.

Зидан и Дешам в чем-то похожи. Они оба сделали достойную карьеру футболиста, обладают большим опытом. И у обоих есть достаточно спокойствия для того, чтобы справляться с важными вызовами.