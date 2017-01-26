19:21 26 января | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Рафаэль Маркес ответил на идею Трампа о возведении стены на границе США и Мексики

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Защитник "Гвадалахары" Рафаэль Маркес в своем твиттере ответил на идею президента США Дональда Трампа, который намерен возвести стену на границе с Мексикой. Напомним, на счету Маркеса 128 игр за мексиканскую сборную.

– Ни одна стена не может нас остановить, если мы верим в себя, – написал Маркес, опубликовав видео своего гола со штрафного, когда он выступал за "Барселону".

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Материалы REN-TV

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