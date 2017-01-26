Рафаэль Маркес ответил на идею Трампа о возведении стены на границе США и Мексики

Защитник "Гвадалахары" Рафаэль Маркес в своем твиттере ответил на идею президента США Дональда Трампа, который намерен возвести стену на границе с Мексикой. Напомним, на счету Маркеса 128 игр за мексиканскую сборную.
– Ни одна стена не может нас остановить, если мы верим в себя, – написал Маркес, опубликовав видео своего гола со штрафного, когда он выступал за "Барселону".
No hay #muro capaz de detenernos si creemos en nosotros mismos. #4ctitud. pic.twitter.com/gMZPMj1m1G– Rafa Marquez (@RafaMarquezMX) 25 января 2017 г.