Рафаэль Маркес ответил на идею Трампа о возведении стены на границе США и Мексики

Защитник "Гвадалахары" Рафаэль Маркес в своем твиттере ответил на идею президента США Дональда Трампа, который намерен возвести стену на границе с Мексикой. Напомним, на счету Маркеса 128 игр за мексиканскую сборную.

– Ни одна стена не может нас остановить, если мы верим в себя, – написал Маркес, опубликовав видео своего гола со штрафного, когда он выступал за "Барселону".