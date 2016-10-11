Раевац уволен из сборной Алжира спустя два матча

Сербский специалист Милован Раевац был отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Алжира, сообщает L'Equipe. 62-летний серб только в июне этого года возглавил команду, сменив Кристиана Гуркюффа, который вернулся в "Ренн". Под руководством Раеваца алжирцы провели всего два матча - разгромили Лесото в матче отборочного турнира Кубка Африки (6:0), а также сыграли вничью с Камеруном в отборочном турнире чемпионата мира-2018 (1:1). По информации СМИ, некоторые игроки сборной Алжира были недовольны работой с сербским тренером.