Раджа Наингголан: "Никогда не скрывал, что курю – обидно не получить из-за этого вызов в сборную"

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан выразил сожаление по поводу решения главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса не вызвать его в национальную команду. По информации бельгийских СМИ, причиной послужило недовольство специалиста по поводу вредной привычки футболиста – курения. 28 марта сборная Бельгии сыграет в Сочи с Россией в товарищеском матче.

– Я никогда не скрывал то, что курю, – приводит Football Italia. – Да, я должен подавать пример, и у меня есть дети. Но я лишь футболист и делаю свою работу. О моей вредной привычке все знают. Обидно не получить вызов после успешно проведенного чемпионата Европы.