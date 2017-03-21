01:16 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Раджа Наингголан: "Никогда не скрывал, что курю – обидно не получить из-за этого вызов в сборную"

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Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан выразил сожаление по поводу решения главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса не вызвать его в национальную команду. По информации бельгийских СМИ, причиной послужило недовольство специалиста по поводу вредной привычки футболиста – курения. 28 марта сборная Бельгии сыграет в Сочи с Россией в товарищеском матче.

– Я никогда не скрывал то, что курю, – приводит Football Italia. – Да, я должен подавать пример, и у меня есть дети. Но я лишь футболист и делаю свою работу. О моей вредной привычке все знают. Обидно не получить вызов после успешно проведенного чемпионата Европы.

 
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