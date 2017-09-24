Пять матчей чемпионата Уругвая перенесены из-за забастовки судей

Федерация футбола Уругвая на своем официальном сайте сообщила о переносе матчей чемпионата страны, которые были запланированы на сегодня, 24 сентября. По решению футбольных властей было отложено проведение пяти игр национального первенства.

Причиной переноса стала забастовка уругвайских арбитров из-за роста насилия - на двух рефери, среди которых была женщина, напали зрители одного из матчей юношеских команд.

Отметим. что помимо матчей чемпионата были отменены и встречи в низших дивизионах уругвайского футбола.