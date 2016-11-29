Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Шапекоэнсе"

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с катастрофой самолета, в котором находились игроки, тренерский штаб и персонал "Шапекоэнсе", сообщает пресс-служба Кремля. Трагедия произошла около колумбийского города Медельин. На борту лайнера находились 72 пассажира и девять членов экипажа. По последним данным, шестеро из них выжили.

"Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Федеративной Республики Бразилии Мишелу Темеру в связи с трагическими последствиями крушения в Колумбии бразильского пассажирского самолета", - говорится в сообщении пресс-службы.